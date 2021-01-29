Иран зарегистрировал «Спутник V»
Иран зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в Twitter.
«Иран зарегистрировал вакцину «Спутник V», — говорится в сообщении.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Также разработчики рассказали, когда появится однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».