Иран зарегистрировал «Спутник V»

Иран зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в Twitter.

«Иран зарегистрировал вакцину «Спутник V», — говорится в сообщении.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Также разработчики рассказали, когда появится однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».