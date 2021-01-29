Вильфанд пообещал москвичам сильный снегопад

Бернст Ю.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшие выходные, передает «Интерфакс».

По словам синоптика, в субботу и воскресенье, 30-31 января, в столице ожидается незначительное похолодание и снег. При этом температура воздуха будет на 7°С выше нормы. В дневные часы прогнозируется -3°С, а ночью — от -5°С до -3°С.

Ветер усилится до 17 м/с.

Снег пойдет с ночи субботы, но будет небольшим. А в воскресенье усилится до сильного снегопада. В результате за пятницу, субботу и воскресенье высота снега увеличится в Москве на 7–12 см, сообщил метеоролог.

Накануне Вильфанд рассказал, что в начале февраля в ЦФО вернется зимняя погода.