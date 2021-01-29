Назван российский город с самым загрязненным воздухом

В 2020 году городом с самым загрязненным воздухом стал Челябинск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

Далее по уровню загрязненности воздуха следуют Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск и Чита.

«В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году», — приводятся слова вице-премьера.

Она подчеркнула, что перечень составили специалисты Росприроднадзора.

Ранее стало известно, что воздух в Пекине в восемь раз грязнее нормы ВОЗ.