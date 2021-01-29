Жителя Псковской области осудили на 7 лет за госизмену

Жителя Псковской области признали виновным в госизмене и приговорили к 7 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Псковским облсудом Сергею Лыхмусу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы один год», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что подсудимый имеет гражданство России и Эстонии, мужчина полностью признал вину.

В пресс-службе суда уточнили, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалованным. Отмечается, что житель города Печоры собирал и передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющих государственную тайну.

Ранее сообщалось, приговоренная к 13 годам колонии по обвинению в государственной измене россиянка подала прошение о помиловании президенту России.