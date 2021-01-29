Московские суды арестовали 285 человек за участие в незаконной акции

В Москве суды вынесли решения по административным статьям в отношении 285 человек после участия в несанкционированной акции протеста в столице. Об этом сообщает ТАСС.

В частности в делах фигурируют статьи о «Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов ФСБ, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника войск национальной гвардии РФ» и «Нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Кроме того, судами также были оштрафованы 706 участников незаконной акции.

При этом еще 1 608 административных дел поступили в суды в течение недели.

Ранее суд арестовал подравшегося с ОМОНом уроженца Чечни.