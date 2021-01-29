Политолог предупредил о последствиях беспорядков на несанкционированных акциях

Власти не оставят безнаказанным ни одно нападение на сотрудников правоохранительных органов в ходе предстоящих несанкционированных митингов. За каждое преступление виновникам беспорядков грозит уголовная ответственность, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Полагаю, что в результате столкновений будет возбуждено много уголовных дел за нападения на сотрудников полиции. Мы видели на прошлых митингах, как в полицейских летели камни и снежки, их били, с них срывали каски. Такие правонарушения не будут долго оставаться безнаказанными», — сообщил он «Газете.Ru».

Эксперт призвал тех, кто будет следить за общественным порядком, не игнорировать провокации участников несанкционированных митингов. «Необходимо и на самом митинге задерживать провокаторов, чтобы акция, хоть и несогласованная, прошла в рамках закона», — пояснил он.

Данилин также обратил внимание на то, что организаторы даже не пытались согласовать предстоящие митинги и провести.

«Это связанно с тем, что они рассматривают действующую власть не как противника, а как ступень для собственного возвышения. Согласовывать акции им невыгодно. С помощью жалоб на задержания и аресты они выставляют власть с невыгодной стороны, хотя все эти меры применяются в рамках закона», — заключил политолог.