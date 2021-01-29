СК заинтересовался смертью жителя Смоленска во время треш-стрима

Следователи начали проверку после появления информации о смерти мужчины во время стрима на YouTube. Об этом говорится на сайте СУ СК России по Смоленской области.

«Начата процессуальная проверка по размещенной в средствах массовой информации о том, что мужчина в одной из социальных сетей создал канал, на котором организовал прямые эфиры, где издевался над лицами, склонными к злоупотреблению спиртными напитками», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что все обстоятельства произошедшего, изложенные в публикациях, будут установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого в СМИ появилась информация, что мужчина умер от передозировки алкоголем во время прямого эфира. Герой стрима пил алкоголь за денежные пожертвования от подписчиков.

Ранее в Совфеде предложили ввести уголовное наказание для организаторов треш-стримов.