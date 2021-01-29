В Германии рассказали о консультациях с РФ по вопросу регистрации «Спутника V»

В Германии институт Пауля Эрлиха проводит консультации с российской стороной по вопросу регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава института Клаус Цичутек добавил, что институт намерен оказать поддержку России на пути к допуску вакцины в странах Евросоюза.

Он отметил, что консультации проходили в формате видеоконференции. По его словам, в ходе переговоров обсудили два аспекта, первый из которых связан с требованиями ЕС по регистрации. Второй, как уточнил глава института, вопрос продолжения обсуждения данного вопроса по регистрации препарата в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

«Мы работаем с учетом того, что производство возможно будет также и в Европе, чтобы производство, если оно будет, отвечало нашим требованиям (качества. — «Газеты.Ru»), для этого данные (по вакцине. — «Газеты.Ru») должны быть в таком виде, чтобы когда встанет вопрос о такой вакцине, она была допущена», — заключил Цичутек.

Днем ранее стало известно, что Россия может предоставить ЕС 100 млн доз вакцин «Спутник V» после завершения основной части вакцинации россиян.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 102 млн заболевших, свыше 73,8 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».