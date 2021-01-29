В Белоруссии задержали группу анархистов по делу о создании преступной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за создание преступной организации либо участие в ней. После этого некоторые из участников движения начали сотрудничать с правоохранительными органами и давать признательные показания», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске.

Среди задержанных — 26-летняя девушка и трое мужчин 20, 24 и 30 лет. Все они состояли в объединении «Революционное действие», которое совершало «акты прямого воздействия» и координировало их.

По данным следователей, деятельность организации и ее структурных подразделений была направлена на «насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности Республики Беларусь, захват и удержание государственной власти неконституционным путем». Также анархисты организовывали массовые беспорядки, хулиганские действия и акты вандализма.

Ранее сообщалось, что жителя Белоруссии будут судить за оскорбление президента Александра Лукашенко в мессенджере Viber. Мужчина проходит обвиняемым и по делу о приготовлении к организации массовых беспорядков. Согласно белорусскому законодательству, оскорбление главы государства карается лишением свободы на срок до двух лет.