СМИ показало репортаж из дворца в Геленджике

Telegram-канал Mash опубликовал репортаж с места строительства дворца в Геленджике.

Согласно данным СМИ, здание находится на начальном этапе возведения и похоже на «один большой бетон».

«Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот - их здесь просто нет. Никакой вам копии Царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто - это один большой бетон», — говорится в журналистском материале.

СМИ также уточняет, что на локации находятся только рабочие. По их оценкам, реализация всего строительного плана закончится через пять — шесть лет.

Кроме того, авторы репортажа обратились к владельцам территории с призывом выйти на связь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что приписываемый главе государства после появившегося в сети ролика дворец принадлежит одному или нескольким бизнесменами. При этом российский лидер Владимир Путин также прокомментировал видео о дворце в Геленджике.