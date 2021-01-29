Коронавирус подтвердился еще у 2 799 жителей Москвы

В Москве выявили 2 799 случаев коронавируса за прошедший день, передает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Кроме того, были госпитализированы 1 042 человека. Вылечились от инфекции 6 180 пациентов, скончались 63.

Всего коронавирус был подтвержден у 925 358 жителей столицы, выздоровели 803 642 человека, умерли 13 300.

В целом по России за сутки выявили 19 238 случаев заражения коронавирусом.