Россия может поставить ЕС 100 млн доз «Спутника V» во II квартале 2021 года
Катерина Медведева
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Россия сможет предоставить Евросоюзу 100 млн доз вакцин «Спутник V» после завершения основной части вакцинации жителей РФ. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.
Предполагается, что такая поставка будет возможна во II квартале 2021 года при условии одобрения европейским регулятором EMА.
Вакцина «Спутник V» уже прошла регистрацию в России, Белоруссии, Сербии, Венгрии, Алжире, Аргентине, ОАЭ, Палестине, Венесуэле и других странах. Ранее в РФПИ заявляли, что в ближайшие две недели вакцина будет зарегистрирована более чем в 25 странах.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
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