В России выявили еще 19 238 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили еще 19 238 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

При этом 2 203 человека являются бессимптомными носителями.

Общее число положительных результатов анализов на COVID-19 в стране составило 3 813 048.

При этом от заболевания излечились 6 180 пациентов. Общее число летальных исходов выросло на 534, до 72 185 скончавшихся.

Ранее Роспотребнадзор отметил, что в России было проведено более 101 млн тестов на COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 102 млн заболевших, свыше 73,8 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».