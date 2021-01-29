В Дагестане завели дело на мужчину, жарившего мясо на Вечном огне

В Дагестане завели уголовное дело на жителя Дербентского района, пожарившего мясо на Вечном огне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СК России.

По данным следователей, инцидент произошел 28 января в Дербенте у мемориала «Скорбящая мать».

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина жарит мясо на Вечном огне и советует, как приготовить шашлык правильно. Полицейским удалось установить личность мужчины и задержать его.