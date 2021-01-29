СМИ: ЕС может заблокировать поставки вакцины от COVID в Британию

Европейский союз может заблокировать поставки вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, в Великобританию с целью сохранить запасы препарата на внутреннем рынке, сообщает британское издание Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

Данный вопрос рассматривается на фоне проблем с поставками в ЕС вакцины компании AstraZeneca, которая гарантировала предоставление своего препарата Великобритании, но задерживает передачу вакцины Евросоюза из-за более поздней даты подписания контракта, отмечает издание.

В своем письме Мишель отмечает, что европейская сторона продолжит усилия по разрешению вопроса с AstraZeneca «путем диалога и переговоров».

«Однако, если не удастся найти удовлетворительное решение, я считаю, что нам следует изучить все варианты и использовать все правовые средства и меры принуждения, имеющиеся в нашем распоряжении», – указано в письме главы Евросовета.

Ранее руководитель англо-шведской компании AstraZeneca Паскаль Сорио заявил об отставании от графика производства вакцины от коронавируса.