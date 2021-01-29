Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 9 млн
Полина Рутковская
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Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 9 млн, свидетельствуют официальные данные министерства здравоохранения страны.
За весь период пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 9 058 687 жителей страны, зафиксировано более 200 тысяч летальных исходов заболевания.
Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу случаев COVID-19.
Общее число заразившихся коронавирусом в мире уже превысило 100 млн человек, из них более 2 млн — скончались.
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