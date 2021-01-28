Один человек погиб в результате вооруженного нападения под Анапой

В хуторе Заря Краснодарского края в результате вооруженного нападения погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

По информации следствия, на улице Мира неизвестный мужчина произвел выстрелы в четырех мужчин. В результате все они получили огнестрельные ранения.

Мужчина 1986 года рождения скончался, трое других доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Как сообщил источник в экстренных службах края, причиной стрельбы мог стать конфликт между криминальными элементами.

Другой подобный инцидент произошел в четверг, 28 января, в кафе на Ленинградском проспекте в Москве. Неизвестный открыл стрельбу по посетителям заведения, трое получили ранения.