В Петербурге завели дело о вовлечении подростков в незаконные акции

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия, после несогласованных акций, прошедших в городе 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по городу и Ленинградской области.

Дело было открыто по ст. 151 УК России («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»).

В четверг, 28 января, в МВД также сообщили, что против двух участников несогласованной акции 23 января в Москве были возбуждены уголовные дела.