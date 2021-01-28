В России выявлено 1500 мутаций коронавируса

Ученые обнаружили в России больше 1500 мутаций коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, все мутации не опасны. В то же время в России нет британского штамма.

«Чтобы понимать, циркулирует он в Российской Федерации или нет, мы сейчас проводим большое количество исследований, которые называются секвенированием», — сказала Попова.

Ранее ученые обнаружили «ахиллесову пяту» коронавируса.