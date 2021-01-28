В Раде предложили лишать украинцев свободы за сокрытие гражданства РФ

В Раду поступил законопроект, предусматривающий лишение свободы граждан Украины, которые скрывают наличие российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

С такой инициативой выступила группа депутатов Рады от правящей в стране партии «Слуга народа». Ее авторы предлагают включить в украинский уголовный кодекс новую статью 114-2 («Сокрытие гражданином Украины наличия гражданства (подданства) государства-агрессора»). Она предусматривает уголовную ответственность за сокрытие наличия гражданства России, указано в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что за данное правонарушение предлагается сажать в тюрьму на срок от двух до пяти лет.

Напомним, что до этого правительство Украины решило не признавать часть российских паспортов.