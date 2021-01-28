В столичном кафе мужчина открыл стрельбу

В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе на Ленинградском проспекте. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по городу.

«Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три человека получили травмы, одного из них госпитализировали.

Полиция уже задержала напавшего. Им оказался 40-летний приезжий. У него изъяли оружие, похожее на травматический пистолет. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее на свадьбе в Новой Москве застрелили жениха.