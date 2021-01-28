Власти Башкирии приостановили введение ковид-паспортов

Власти Башкирии решили приостановить введение в республике так называемых ковид-паспортов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу главы региона.

В пресс-службе отметили, что в Башкортостане запуск проекта антиковидных паспортов для вакцинированных от COVID-19 перенесли.

«Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения», — сказал собеседник агентства.

В январе этого года глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в республике ковид-паспортов, которые будут получать те, кто переболел COVID-19 и у кого есть антитела, а также те, кто вакцинировался.

В четверг, 28 января, вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против введения таких паспортов в стране.