Число случаев коронавируса в мире превысило 100,2 млн
Анна Светлова
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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигло 100 200 107. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что к настоящему времени по всей планете зарегистрирован 2 158 761 случай летального исхода от COVID-19.
По данным ВОЗ, больше всего случаев заражения инфекцией выявлено в США — более 25 млн, на второй позиции оказалась Индия с более 10 млн заболевших, на третьей — Бразилия (около 9 млн), на четвертой — Россия (более 3,7 млн), на пятой — Великобритания (более 3,6 млн).
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлено еще 19 138 новых случаев коронавируса.
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