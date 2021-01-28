Число случаев коронавируса в мире превысило 100,2 млн

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигло 100 200 107. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что к настоящему времени по всей планете зарегистрирован 2 158 761 случай летального исхода от COVID-19.

По данным ВОЗ, больше всего случаев заражения инфекцией выявлено в США — более 25 млн, на второй позиции оказалась Индия с более 10 млн заболевших, на третьей — Бразилия (около 9 млн), на четвертой — Россия (более 3,7 млн), на пятой — Великобритания (более 3,6 млн).

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлено еще 19 138 новых случаев коронавируса.