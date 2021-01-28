МВД: почти 270 человек привлечены к ответственности за участие в незаконной акции

Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 267 человек за участие в несанкционированной акции в Москве на прошлой неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что 110 из них арестованы по решению суда.

Несанкционированные акции прошли в России в субботу, 23 января.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завел 21 уголовное дело после незаконных акций 23 января.