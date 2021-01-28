Иран заявил об установке тысячи центрифуг на атомном объекте

Власти Ирана заявили об установке центрифуг на атомном объекте, который располагается в Натанзе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас».

Телеканал отмечает, что всего была установлена тысяча центрифуг.

Организация по атомной энергии Ирана уточнила, что они используются для обогащения урана.

По данным ОАЭИ, установка производилась в течение трех месяцев.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обратился к Ирану с призывом вернуться к выполнению обязательств в рамках ядерной сделки.

Тегеран никогда не подтверждал, что ведет разработку ядерного оружия. В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из сделки.