Воробьев назвал условие снятия ограничений по COVID-19 в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал условие для снятия введенных для борьбы с распространением коронавируса ограничений. Об этом сообщает «Россия 24».

По его словам, отмена всех правил произойдет, если прирост новых случаев заражения будет ниже отметки в 900 человек за день.

«Не будет этих ограничений. Судя по снижающейся динамике, мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», — сказал Воробьев.

Ранее московские власти сняли ограничения на работу ресторанов и клубов в ночное время.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 101,4 млн заболевших, свыше 73,3 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».