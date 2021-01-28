Под Парижем задержали группу подростков из-за избиения украинца

Французские полицейские провели задержание группы несовершеннолетних за избиение украинского подростка в Париже. Об этом сообщает журнал Point.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 15 января 2021 года. Группа вооруженных битами людей напала на компанию школьников помладше. В результате пострадал украинский подросток по имени Юрий.

Журнал уточняет, что задержания злоумышленников проходили в пригороде Парижа в городе Ванв. Они подозреваются в сговоре с целью совершения преступления, в покушении на убийство и в совершении кражи с применением насилия. Все задержанные находятся под стражей.

Пострадавший ребенок получил переломы руки и ребер, а также травмы головы. После избиения Юрий неделю пробыл в искусственной коме.

Ранее школьница из Тульской области избила свою сверстницу. Кроме того, подросток в Башкирии избил сверстника, после чего тот скончался.