Полиция задержала мужчину за драку с росгвардейцами на незаконной акции в Москве
Ника Пикекатлет
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Сотрудники полиции задержали мужчину за драку с росгвардейцами на несанкционированном митинге в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что сотрудники уголовного розыска задержали Сайд-Мухаммад Джумаева.
По словам источника, на данный момент гражданина доставляют к следствию.
Остальные подробности не уточняются.
Депутат Госдумы от Чеченской республики Адам Делимханов обратился к мужчине с призывом сдаться.
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