Полиция задержала мужчину за драку с росгвардейцами на незаконной акции в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину за драку с росгвардейцами на несанкционированном митинге в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что сотрудники уголовного розыска задержали Сайд-Мухаммад Джумаева.

По словам источника, на данный момент гражданина доставляют к следствию.

Остальные подробности не уточняются.

Депутат Госдумы от Чеченской республики Адам Делимханов обратился к мужчине с призывом сдаться.