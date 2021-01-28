В Таиланде задержали почти 90 иностранцев за нарушение правил против COVID-19

В Таиланде полиция задержала 89 иностранных граждан за нарушение мер, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует агентство Associated Press.

Отмечается, что правоохранители проверили бар Three Sixty Bar на острове Пханган. Задержанные туристы из 10 разных страны, в частности, из США, Великобритании, Швейцарии и Дании.

Помимо иностранцев также были задержаны 22 местных жителя, в том числе владелец заведения.

Таиландская полиция напомнила, что в стране с марта 2020 года запрещены мероприятия с массовым скоплением людей. За нарушение данных правил может грозить до двух лет лишения свободы и штраф до $1,3 тыс.

Ранее сообщалось, что ресторану в центре Москвы грозит миллионный штраф за нарушение COVID-требований.