В порту Владивостока обнаружили груз из КНР с повышенным радиационным фоном

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Золотой мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке Золотой мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Золотой мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Сотрудники Владивостокской таможенной службы в порту города обнаружили 41 тонну огнеупорного цемента и блоков для изоляции стен бассейна из Китая, радиационный фон которых превышен более чем в 25 раз. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что уровень ионизирующего излучения на поверхности контейнеров с этим грузом достигает 1,89 мкЗв/ч, при естественном радиационном фоне 0,07 мкЗв/ч.

В таможне приняли решение о запрете ввоза товара, его отправят обратно в КНР.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном.