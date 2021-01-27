Врача в Италии подозревают в убийстве COVID-пациентов ради освобождения коек

Врача из итальянского города Монтикьяри Карло Моска обвиняют в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения больничных мест. Об этом сообщает Brescia Today.

Как считают следователи, доктор специально вводил больным препарат, который вызывает угнетение дыхания. Его действия привели к смерти двух мужчин 61 и 80 лет.

Кроме того, введение этих лекарств не было записано в медицинских картах умерших. Таким образом, Моска подозревается еще и в подлоге документов.

Мотивы врача пока непонятны, но, по мнению медсестер больницы, он убивал пациентов ради освобождения коек.

Ранее в Литве из-за врачебной ошибки пациентке ввели 5 доз вакцины от коронавируса, вместо одной.