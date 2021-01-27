Врача в Италии подозревают в убийстве COVID-пациентов ради освобождения коек
Валерия Исполатова
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Врача из итальянского города Монтикьяри Карло Моска обвиняют в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения больничных мест. Об этом сообщает Brescia Today.
Как считают следователи, доктор специально вводил больным препарат, который вызывает угнетение дыхания. Его действия привели к смерти двух мужчин 61 и 80 лет.
Кроме того, введение этих лекарств не было записано в медицинских картах умерших. Таким образом, Моска подозревается еще и в подлоге документов.
Мотивы врача пока непонятны, но, по мнению медсестер больницы, он убивал пациентов ради освобождения коек.
Ранее в Литве из-за врачебной ошибки пациентке ввели 5 доз вакцины от коронавируса, вместо одной.
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