СМИ-иноагенты оштрафованы на 1,1 млн рублей
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мировой суд оштрафовал средства массовой информации, выполняющие функции иностранных агентов, за отсутствие маркировки распространяемой информации. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
Юридическое лицо, владеющее двумя СМИ-иноагентами, оштрафовано по двум протоколам на 500 тыс. руб. по каждому, генеральный директор организации – также по двум протоколам на 50 тыс. руб. по каждому, указано в сообщении.
Таким образом, общий размер штрафов составил 1,1 млн руб.
Первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов были составлены Роскомнадзором 12 января. Дела были возбуждены по ст. 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение СМИ-иноагентом требований закона о маркировке распространяемой им информации.
close