Путин предупредил, что пандемия COVID-19 может затянуться

Пандемия новой коронавирусной инфекции может затянуться, для борьбы с ней необходимы новые меры, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляцию вел ТАСС.

В соответствии с прогнозом российского лидера, в мире будут сохраняться «неконтролируемые очаги» эпидемии, так как для инфекций не существует границ.

«Нужно извлечь уроки из текущей ситуации, предложить меры, направленные на повышение эффективности системы мониторинга появления в мире подобных заболеваний, развития подобных ситуаций», – подчеркнул Путин.

В ходе своего выступления президент России также призвал не допустить превращения мира в мрачную антиутопию. По словам российского лидера, пандемия COVID-19 расшатала международную обстановку и обострила противоречия.