Пять человек пострадали при обрушении крыши в воинской части в Можайске
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В подмосковном Можайске в воинской части обрушилась крыша, из-за чего пострадали пять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что крыша обрушилась в «курилке автопарка».
«Она упала на военнослужащих, которые там находились. В результате ЧП пострадали пятеро контрактников», — сказал источник.
Собеседник агентства не уточнил, какие травмы получили военные.
Пару дней назад четырехэтажное здание обрушилось в Тверской области.
close