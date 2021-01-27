Пять человек пострадали при обрушении крыши в воинской части в Можайске

В подмосковном Можайске в воинской части обрушилась крыша, из-за чего пострадали пять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что крыша обрушилась в «курилке автопарка».

«Она упала на военнослужащих, которые там находились. В результате ЧП пострадали пятеро контрактников», — сказал источник.

Собеседник агентства не уточнил, какие травмы получили военные.

Пару дней назад четырехэтажное здание обрушилось в Тверской области.