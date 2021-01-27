ФСБ ликвидировала под Калугой ячейку террористов

Сотрудники ФСБ совместно с росгвардейцами задержали в Калужской области членов запрещенной в РФ международной террористической организации »Хизб yт-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что сторонники организации намеревались создать «всемирный халифат» путем разрушения институтов светского общества и свержения действующей власти.

По данным ФСБ, задержанные устраивали собрания, на которых вербовали в свои ряды местных жителей.

В спецслужбе не назвали точное число задержанных.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии. Злоумышленник, который был задержан по подозрению в планировании теракта, признался, что готовил «взрыв людей».

*«Хизб yт-Тахрир аль-Ислами» — террористическая организация, запрещенная в России.