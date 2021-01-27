В Москве отменили ограничения на ночную работу ресторанов и клубов

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение, в соответствии с которым бары и клубы могли работать только до 23.00. Об этом сообщается на сайте главы города.

«Отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений», — написал мэр.

В то же время Собянин подчеркнул, что заведения должны продолжать соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

Ранее глава города сделал требование об «удаленке» рекомендательным.