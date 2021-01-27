Госдума предложила изымать животных за жестокое обращение

Депутаты Госдумы предложили изымать животных у хозяев за жестокое обращение. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет ТАСС.

«По поводу новых предложений, которые у нас появились, в том числе ведения института конфискации, — мы будем оформлять их в виде поправок», — отметил Бурматов.

Он подчеркнул, что Минюст уже поддержал предложение о штрафах за жестокое обращение. По его словам, правительство внесет изменения в законопроект весной.

Ранее российские ученые создали вакцину для профилактики аллергии на кошек.