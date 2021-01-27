В Москве будут вакцинировать курьеров и таксистов без российского гражданства

В Москве будут вакцинировать от коронавирусной инфекции курьеров и таксистов, у которых отсутствует российское гражданство, такое решение приняли власти города. Об этом сообщается на странице департамента транспорта столицы в Telegram.

«Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов», — говорится в сообщении.

В настоящее время в транспортных депо для сотрудников действуют шесть мобильных пунктов вакцинации. В дальнейшем планируется организовать вакцинацию для водителей такси всех таксомоторных компаний.

На этих пунктах привиться смогут также курьеры различных служб доставки.

Ранее врач рассказал о процедуре осмотра пациента перед вакцинацией от коронавируса.