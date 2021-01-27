CNN: несколько сотен сотрудников Белого дома вакцинировались от коронавируса

Несколько сотен сотрудников Белого дома сделали прививки от коронавируса, сообщила CNN со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Отмечается, что большинство получивших вакцину работает на территории Белого дома. Они имеют право на прививку в первую очередь. В то же время началась вакцинация тех, кто работает в дистанционном режиме. Как пишет издание, в ближайшее время привиты будут все сотрудники администрации.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 25,4 миллиона, скончались 425 тысяч человек.

Ранее испортивший сотни вакцин Moderna в США медработник сознался в содеянном.