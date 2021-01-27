Эпидемиолог назвал причину снижения числа случаев COVID-19 в России

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что стало причиной снижения новых случаев заражения коронавирусом в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, улучшение эпидемиологической ситуации определенно наблюдается. Он отметил, что причиной этому стали новогодние праздники.

«Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки - это разобщение, которое произошло в праздники», — подчеркнул Горелов.

Эпидемиолог также добавил, что в течение 14-дневных зимних каникул была уменьшена социальная активность россиян, в том числе граждане меньше пользовались общественным транспортом.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал долю занятых тпациентами с COVID-19 коек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 100,6 млн заболевших, свыше 72,5 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».