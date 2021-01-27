Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
Ника Пикекатлет
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Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что смена температурного режима ожидается со второй половины недели. Так, небольшое понижение температуры прогнозируется с четверга, 28 января.
После, в пятницу, 29 января, воздух прогреется до 0°С, а ночью температура составит -3°С — -5°С. В выходные средняя температура воздуха днем составит -5°С — -7°С.
По словам синоптика, в европейской части страны продолжится противодействие двух систем антициклональной и циклонической.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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