Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что смена температурного режима ожидается со второй половины недели. Так, небольшое понижение температуры прогнозируется с четверга, 28 января.

После, в пятницу, 29 января, воздух прогреется до 0°С, а ночью температура составит -3°С — -5°С. В выходные средняя температура воздуха днем составит -5°С — -7°С.

По словам синоптика, в европейской части страны продолжится противодействие двух систем антициклональной и циклонической.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.