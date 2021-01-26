Мошенники начали вымогать у россиян деньги за подорожавшую доставку
«Лаборатория Касперского» выявила новую схему мошенничества, согласно которой злоумышленники под видом логистических компаний рассылают людям на почту фишинговые сообщения, где указывают, что необходимо доплатить небольшую сумму из-за якобы непредвиденных расходов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего контент-аналитика компании Татьяну Щербакову.
Отмечается, что злоумышленники просят доплатить небольшую сумму из-за якобы непредвиденных расходов. В качестве приманки мошенники используют известные сервисы.
По ее словам, в дальнейшем злоумышленники на фишинговой странице просят ввести данные банковской карты.
Как уточнила Щербакова, эти рассылки блокируются антиспам-системами, за исключением систем с мягкими настройками. Она отметила, что в этих случаях не применялись действительные пользовательские данные об отправлениях.
В «Лаборатории Касперского» призвали людей внимательно проверять адрес отправителя, если в письме просят указать конфиденциальные данные или перечислить деньги. Также нельзя переходить по ссылкам из подозрительных писем, следует проверять все сведения о доставке на официальном сайте сервиса. Также в организации порекомендовали пользователям установить защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама.
Ранее Банк России предупредил о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов.