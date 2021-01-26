Бутина сравнила российское и западное законодательство в отношении протестующих

Вопреки голливудским фантазерам, неизбежно изображающих злых и холодных россиян, особенно не стесняясь в демонических образах сотрудников наших силовых структур, российское законодательство в отношении протестующих у нас, пожалуй, одно из самых человеколюбимых в мире, считает член Общественной палаты Мария Бутина.

«Давайте вот, например, посмотрим, что стало с протестовавшими у (и в) Капитолии 6 января в США: до 10 лет лишения свободы за организацию несанкционированных акций (может, по старой доброй американской традиции, суммироваться с другими статьями, например за оскорбление полицейского и оказание сопротивления при аресте, и так достигать 25+ лет тюрьмы) и сверху тысячи долларов штрафа», — отметила она.

«За привлечение детей на незаконные протесты там же — до 4 лет за решеткой», — подчеркнула Бутина в своем телеграм-канале.

«За призывы к свержению власти Трампа и его соратников выпилили из истории, забанив навечно в некоторых соцсетях, а то и вовсе удалив приложения, где общалась оппозиция», — отметила она.

«И, наконец, при сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов последним разрешено стрелять на поражение», — говорит Бутина.

«И потом Госдеп выражает «возмущение» драконовскими законами страшной репрессивной России, а наша оппозиция в голос орет о репрессивном режиме у нас и ставит в пример США. Где у этих людей расположен мозг и куда исчез инстинкт самосохранения? Правда, как в Америке хотите?» — задает Бутина риторический вопрос.