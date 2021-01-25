Башенный кран упал в Краснодаре

Башенный кран упал на стройплощадке в Краснодаре, в результате погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Башенный кран упал в 1-м Лиговском проезде на строительном объекте 25 января. В результате погибли мужчина 1952 года рождения и женщина 1966 года рождения.

«Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по краю организована доследственная проверка», — рассказали в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что строительный кран упал в Самарской области.