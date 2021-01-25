После пожара на заводе в Уфе возбудили уголовное дело

По факту пожара на заводе «Уфаоргсинтез», где погиб один человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Башкирии.

Дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Пожар начался 25 января около 19.20 по местному времени. На территории завода «Уфаоргсинтез» загорелись две емкости с нефтепродуктами. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован. В настоящее время возгорание ликвидировано.