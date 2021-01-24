Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Колумбии

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой сейсмологический центр страны.

По его данным, очаг стихии залегал на глубине менее 30 км.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился неподалеку от населенного пункта Барайя.

По данным колумбийского издания Tiempo, подземные толчки ощущалось во многих регионах республике, в том числе в столице страны — Боготе.

Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что на границе России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 8,7.