Заболеваемость COVID-19 на Украине превышает норму в пять раз

Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на Украине превышает норму в пять раз, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского министерства охраны здоровья.

На данный момент на 100 тысяч населения приходится 204,5 заболевших при норме в 40, указано в сообщении.

При этом прирост числа заразившихся коронавирусом в стране снижается, свободны более 70% коек для пациентов с COVID-19.

Ранее украинская фармакологическая компания «АО «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». До этого глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов заявлял, что российская вакцина от COVID-19 никогда не появится на украинском рынке.