Из-за нападения на ОМОН и полицию в Приморье возбудили два уголовных дела

Из-за нападения на сотрудников ОМОН и полиции во время несанкционированной акции во Владивостоке возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщает СК РФ.

Отмечается, что один из подозреваемых задержан, а другой объявлен в розыск.

«Во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланская в городе Владивостоке установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируют ч.1 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Власти Москвы и других городов страны не одобрили проведение митинга 23 января из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса. Массовое скопление людей может быть опасно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.