Мужчина погиб в результате пожара в гараже в Подмосковье
Анна Светлова
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В Московской области мужчина погиб в результате пожара в гараже, где он ремонтировал свою машину. Об этом сообщается на сайте Следственного региона по региону.
Отмечается, что также пострадал подросток 2006 года рождения.
Следователи организовали проверку по факту произошедшего, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным СК, возгорание произошло после того, как мужчина снял бензобак, и топливо попало на грелку.
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске возбудили дело после гибели двух детей при пожаре в доме.
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