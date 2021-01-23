Мужчина погиб в результате пожара в гараже в Подмосковье

В Московской области мужчина погиб в результате пожара в гараже, где он ремонтировал свою машину. Об этом сообщается на сайте Следственного региона по региону.

Отмечается, что также пострадал подросток 2006 года рождения.

Следователи организовали проверку по факту произошедшего, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным СК, возгорание произошло после того, как мужчина снял бензобак, и топливо попало на грелку.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске возбудили дело после гибели двух детей при пожаре в доме.