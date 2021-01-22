Следователи работают на месте самоподжога человека в центре Минска

Белорусские следователи устанавливают обстоятельства самоподжога мужчины на площади Независимости в Минске.

«По данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи совместно с сотрудниками МВД и Государственного комитета судебных экспертиз.

Ранее стало известно, что мужчину с ожогами 50% тела госпитализировали. По словам очевидцев, пламя с горящего человека сбили при помощи огнетушителей.